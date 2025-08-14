Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

संबल योजना की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा जनपद का बाबू गिरफ्तार

यह कार्रवाई जनपद कार्यालय के मीटिंग हॉल में हुई। लोकायुक्त की कार्रवाई के चलते जनपद पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी अपनी कुर्सियां छोड़कर चले गए और शाखाओं में ताले लग गए।

छतरपुर

Rizwan ansari

Aug 14, 2025

Published on:

14 Aug 2025 04:16 pm

छतरपुर / संबल योजना की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा जनपद का बाबू गिरफ्तार

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

