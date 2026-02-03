3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

No video available

ऑपरेशन मैट्रिक्स: म्यूल बैंक खातों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश

साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत औद्योगिक थाना पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया

Google source verification

देवास

image

Sachin Trivedi

Feb 03, 2026

देवास. साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत औद्योगिक थाना पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद, 19 मोबाइल फोन, चेकबुक, एटीएम कार्ड सहित अन्य सामग्री जब्त की है, जबकि 13 लाख रुपए की ठगी की राशि फ्रीज कराई गई है। रविवार को पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने पत्रकारवार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया।

एसपी गेहलोद ने बताया कि 8 जनवरी को औद्योगिक थाना क्षेत्र से म्यूल अकाउंट ऑपरेट होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गंगानगर स्थित श्रीजी होटल में दबिश दी, जहां एक कमरे से साइबर फ्रॉड में लिप्त 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन (दमोह), पीयूष बिल्लोरे (इंदौर), शुभम जोशी (राजस्थान), आशीष उर्फ गोलू जैन (दमोह) और गौरव जैन (सिवनी) शामिल हैं।

जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन और बैंक स्टेटमेंट खंगाले गए। इसमें सामने आया कि आरोपी मुनेश्वर उर्फ मनीष सेन के दो करंट खातों में करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है, जिसका कोई वैध स्रोत या स्पष्टीकरण आरोपी नहीं दे सके। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे ऐसे साइबर ठगों के लिए काम करते थे, जो टेलीग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर देशभर के लोगों से रकम ठगते थे और म्यूल खातों के जरिए ट्रांजेक्शन कराकर फरार हो जाते थे।

डिजिटल ट्रेल के आधार पर पुलिस ने गिरोह के 4 सीनियर एजेंटों को भी गिरफ्तार किया, जो युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। गिरफ्तार एजेंटों में मंजीत भाटी, नितेश बिरला, जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ लेफ्टी और शुभम उर्फ शुब्बू परमार (सभी निवासी इंदौर) शामिल हैं।

x9z4k06

x9z4k06

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 03:10 pm

Published on:

03 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / Crime / Videos / ऑपरेशन मैट्रिक्स: म्यूल बैंक खातों के संगठित गिरोह का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

Crime
नई दिल्ली

Suicide: आंगनबाड़ी केंद्र में फांसी पर लटकी मिली सहायिका, जांच में जुटी पुलिस

Suicide news
गरियाबंद

करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

Fir against Govinda
नई दिल्ली

नकली सोना कांड का पर्दाफाश, कोविडकाल में की गई थी धोखाधड़ी

नकली सोना कांड का पर्दाफाश, कोविडकाल में की गई थी धोखाधड़ी
समाचार

गोद देने और सुनसान जगह छोड़ने का प्लान फेल, फिर बेटी को नहर में डुबोया! सरपंच बनने के लिए पिता बना हैवान

Maharashtra Father Kills Daughter for Sarpanch Election
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.