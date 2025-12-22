22 दिसंबर 2025,

सोमवार

दमोह

दमोह जिले में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, दृश्यता प्रभावित रही

सुबह के समय जिले में घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता प्रभावित रही। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

दमोह

image

Rizwan ansari

Dec 22, 2025

#WeatherNews

Published on:

22 Dec 2025 04:45 pm

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

