13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

CM Mohan Yadav का बयान: राहुल गांधी देश को लज्जित कर रहे, ईंधन संकट से किया इनकार

उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में कहीं भी ईंधन या रसोई गैस की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।

Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Mar 13, 2026

ग्वालियर. Mohan Yadav ने शुक्रवार को ग्वालियर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी गंभीरता दिखाने के बजाय देश को लज्जित करने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय संवेदनशील है और देश को एकजुटता की आवश्यकता है। ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रवैया उचित नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

डॉ. यादव ने प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को भी खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में कहीं भी ईंधन या रसोई गैस की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन को स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 09:33 pm

Published on:

13 Mar 2026 09:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Videos / CM Mohan Yadav का बयान: राहुल गांधी देश को लज्जित कर रहे, ईंधन संकट से किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त खातों में ट्रांसफर, चेक कर लें अकाउंट

cm mohan yadav
ग्वालियर

स्टे के बावजूद जमीन बेची, संपत्ति कुर्क कर 3-3 माह की जेल, रजिस्ट्री निरस्त

स्टे के बावजूद जमीन बेची, संपत्ति कुर्क कर 3-3 माह की जेल, रजिस्ट्री निरस्त
ग्वालियर

- राजस्थान के‘पीटीएस लोटस आइटम’, ‘एफआइआर सेल’, ‘टोली नंबर-31’, ‘सीकर ट्रेनिंग ग्रुप’ में किए वायरल

ग्वालियर

‘अच्छी नींद’ आने के लिए ध्यान रखें ये 6 बातें, नहीं टूटेगी बार-बार नींद

World Sleep Day
ग्वालियर

दहेज केस में चार्जशीट दायर, तो क्या चली जाएगी नौकरी! एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court Gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.