CM Mohan Yadav का बयान: राहुल गांधी देश को लज्जित कर रहे, ईंधन संकट से किया इनकार

ग्वालियर. Mohan Yadav ने शुक्रवार को ग्वालियर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी गंभीरता दिखाने के बजाय देश को लज्जित करने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय संवेदनशील है और देश को एकजुटता की आवश्यकता है। ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रवैया उचित नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

डॉ. यादव ने प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को भी खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में कहीं भी ईंधन या रसोई गैस की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन को स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।