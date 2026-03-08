दुश्मनी का बदला बीएसएफ जवान ने लाइसेंसी बंदूक से पड़ोसी को गोली मारी

थाटीपुर बजरिया क्षेत्र में पुरानी दुश्मनी ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक बीएसएफ जवान ने लाइसेंसी बंदूक से पड़ोसी पर गोली चला दी। फायरिंग से घनी बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने से सोनू प्रजापति घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

फोटो- 1

थाटीपुर बजरिया में फायरिंग करता बीएसएफ जवान का बेटा

फोटो -2

घनी बस्ती में गोली बारी से दहशत अफरा तफरी

फोटो- 3

गोली लगने से जख्मी सोनू प्रजापति को अस्पताल पहुंचाया

फोटो-4

घायल से अस्पताल में पूछताछ करते हुए पुलिसकर्मी, आरोपी गिरफ्तार