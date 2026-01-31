31 जनवरी 2026,

शनिवार

ग्वालियर

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26: ग्वालियर का दबदबा, महिला हॉकी और बैडमिंटन में शानदार जीत

ग्वालियर. मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26 में ग्वालियर के खिलाडिय़ों ने महिला हॉकी और बैडमिंटन में दबदबा बनाया।कंपू हॉकी मैदान में महिला हॉकी सेमीफाइनल में ग्वालियर ने भोपाल को 14-0 से हराया। रायसेन ने शिवपुरी को 2-1 से मात दी। कांस्य पदक मुकाबले [&hellip;]

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 31, 2026

ग्वालियर. मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26 में ग्वालियर के खिलाडिय़ों ने महिला हॉकी और बैडमिंटन में दबदबा बनाया।
कंपू हॉकी मैदान में महिला हॉकी सेमीफाइनल में ग्वालियर ने भोपाल को 14-0 से हराया। रायसेन ने शिवपुरी को 2-1 से मात दी। कांस्य पदक मुकाबले में शिवपुरी ने भोपाल को 7-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। फाइनल में ग्वालियर ने रायसेन को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजेताओं को सांसद भारत सिंह कुशवाह ने पदक और ट्रॉफी प्रदान की।
बैडमिंटन अंडर-19 परिणाम:
गल्र्स डबल्स: स्वर्ण: कनिका जाट/अवनि यादव (इंदौर), रजत: कृतिका पाठक/आदित्य शर्मा (भोपाल), कांस्य: संस्कृति अग्रवाल/पाकी गुप्ता (ग्वालियर)
बॉयज डबल्स: स्वर्ण: प्रखर श्रीवास्तव/रुद्र प्रताप ठाकुर (ग्वालियर), रजत: निलेश गुर्जर/अभिनव शर्मा (ग्वालियर)
मिक्स्ड डबल्स: स्वर्ण: रुद्र प्रताप ठाकुर/पाकी गुप्ता (ग्वालियर), रजत: बिस्वजीत सिंह सिकरवार/कृतिका पाठक
गल्र्स सिंगल्स: स्वर्ण: पाकी गुप्ता (ग्वालियर), रजत: अवनि यादव (इंदौर)
बॉयज सिंगल्स: स्वर्ण: कन्हैया शर्मा (इंदौर), रजत: तनमय शर्मा (इंदौर)
बैडमिंटन पुरस्कार वितरण आईटीएम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ओमवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर दतिया खेल अधिकारी मनोज राणा भी मौजूद रहे।

31 Jan 2026 09:03 pm

