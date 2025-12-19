19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Tansen Festival: रागों की उजास में नहाई तानसेन की धरती, प्रातःकालीन सभा में जगी रागात्मक चेतना

चेतन जोशी ने दी बांसुरी की प्रस्तुति

Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 19, 2025

ग्वालियर. सुरों की अखंड परंपरा और ब्रह्मनाद की साधना का प्रतीक विश्वविख्यात 101वां तानसेन समारोह अपने चरम की ओर अग्रसर है। समारोह के चौथे दिवस गुरुवार की प्रातःकालीन सभा ने संगीतप्रेमियों को आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर दिया। शीतल प्रभात की नीरवता में जब रागों की सरगम, बांसुरी की करुण तान और तालों की सधी थाप गूंजी, तो तानसेन की धरती मानो सुरों की उजास में नहा उठी।

प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ साधना संगीत कला केंद्र, ग्वालियर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत ध्रुपद गायन से हुआ। राग आसावरी में चौताल निबद्ध रचना “रतन सिंहासन ता पर आसन” की गंभीर और अनुशासित प्रस्तुति ने सभा को गरिमा प्रदान की। पखावज पर अविनाश महाजनी और तबले पर बसंत हरमलकर की संगत सराहनीय रही।

इसके पश्चात नोएडा से पधारे पंडित चेतन जोशी ने बांसुरी पर प्रातःकालीन राग बसंत मुखारी की मनोहारी प्रस्तुति दी। आलाप में ध्यानमय शांति और जोड़–झाले में लयात्मक ऊर्जा का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। रूपक और तीनताल की रचनाओं में रागदारी की सूक्ष्मता श्रोताओं को बाँधती चली गई। तबले पर पंडित हितेंद्र दीक्षित की संगत ने प्रस्तुति को ऊंचाई दी।

सभा में आगे प्रयागराज के खयाल गायक डॉ. ऋषि मिश्रा ने राग शुद्ध सारंग में सधे हुए आलाप और बंदिशों के माध्यम से श्रोताओं को मुग्ध किया। इसके बाद भैरवी का टप्पा और मिश्र खमाज की ठुमरी ने कार्यक्रम में रंजकता घोल दी।

इंदौर के तबला वादक सारंग लासुरकर के एकल तबला वादन ने तीनताल में घरानेदार शैली का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सभा का समापन नासिक के खयाल गायक आशीष विजय रानाडे की राग वृंदावनी सारंग में भावपूर्ण प्रस्तुति से हुआ।

मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आयोजित यह समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 12:45 am

Published on:

19 Dec 2025 12:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Videos / Tansen Festival: रागों की उजास में नहाई तानसेन की धरती, प्रातःकालीन सभा में जगी रागात्मक चेतना

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

हल्का कोहरा और ओस रबी की फसलों के लिए वरदान, धूप से प्रकाश-संश्लेषण पूरा, उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

हल्का कोहरा और ओस रबी की फसलों के लिए वरदान, धूप से प्रकाश-संश्लेषण पूरा, उत्पादन बढऩे की उम्मीद
ग्वालियर

पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

gwalior crime
ग्वालियर

बांसुरी वादक सिमोन: तानसेन की धरती से दिया 'स्लो डाऊन एव्रीथिंग का संदेश

ग्वालियर

इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

gwalior court
ग्वालियर

इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, पर ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करके गई कमेटी ने बताई स्थिति, हाईकोर्ट ने सुधार का दिया आदेश
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.