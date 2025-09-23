इंदौर हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर पर से गिरा शव, देखें वीडियो

Indore Ranipura Building Collapse: इंदौर शहर के रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। रात 12.30 बजे तक 11 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। इस दौरान रेस्क्यू में लापरवाही देखने को मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेचर पर शव ले जाते समय उसे नीचे गिरा दिया। पत्रिका के कैमरे में लापरवाही का ये वीडियो कैद हो गया। फिलहाल इस हादसे में एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है।