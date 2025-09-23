Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर पर से गिरा शव, देखें वीडियो

Indore Ranipura Building Collapse: दिल दहला देने वाले हादसे के रेस्क्यू में लापरवाही....

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 23, 2025

Indore Ranipura Building Collapseइंदौर शहर के रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। रात 12.30 बजे तक 11 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। इस दौरान रेस्क्यू में लापरवाही देखने को मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेचर पर शव ले जाते समय उसे नीचे गिरा दिया। पत्रिका के कैमरे में लापरवाही का ये वीडियो कैद हो गया। फिलहाल इस हादसे में एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 03:29 pm

Published on:

23 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Videos / इंदौर हादसा: रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही, स्ट्रेचर पर से गिरा शव, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

नवरात्र में तांडव मचाएगी बारिश, इन जिलों में IMD की चेतावनी, जानें MP Weather Update

MP Weather Heavy rain Alert
इंदौर

साइबर ठगी को रोकेंगे ‘500 साइबर कमांडो’, IIT इंदौर देगा ट्रेनिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

इंदौर में बड़ा हादसा, रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल

Indore three-storey building collapses
इंदौर

ई रिक्शा पर बैठकर घर से निकले एमपी के मंत्री, बस में किया सफर

MP Minister Tulsi Silavat embarked on an e-rickshaw and bus journey
इंदौर

No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

No Car Day in indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.