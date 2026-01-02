2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

MPPSC 2026: राज्य सेवा-वन सेवा में 155 पदों पर होगी भर्ती, ये है परीक्षा की तारीख

MPPSC 2026: परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन होगी। 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 02, 2026

MP Public Service Commission

MP Public Service Commission (Photo Source - Patrika)

MPPSC 2026: इंदौर मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) ने सरकारी भर्तियों को लेकर घोषणा की है। आयोग ने 130 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर 3 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की है।

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए 13 मार्च से 12 अप्रेल आवेदन होंगे। परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन होगी। 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए जाएंगे। 130 पदों में से 50 सामान्य वर्ग, 12 एससी, 42 एसटी, 19 अन्य पिछडा वर्ग और 7 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं।

राज्य सेवा के 155 पद

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना के अनुसार, 21 विभागों में 155 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सेवा में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वाणिज्यकर अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनसंपर्क, सहकारिता,आबकारी सहित विभिन्न विभागों के पद है। वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद है।

जान लें जरूरी बातें…

-राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन 10 जनवरी से, 9 फरवरी तक पंजीयन ।

-10 से 16 फरवरी के बीच आवेदन पर विलंब शुल्क। 17 फरवरी से 1 अप्रैल तक अधिक विलंब शुल्क।

-प्रवेश पत्र 16 अप्रैल से, प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को होगी।

-प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन दो पाली में। सुबह सामान्य अध्ययन और दोपहर में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर। दोनों परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग। चार गलत उत्तरों पर एक अंक कटेगा।

ये रहेगी न्यूनतम योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। जो छात्र अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी कुछ शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट (https://mppsc.mp.gov.in/) पर संपर्क कर सकते हैं।

02 Jan 2026 01:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MPPSC 2026: राज्य सेवा-वन सेवा में 155 पदों पर होगी भर्ती, ये है परीक्षा की तारीख

