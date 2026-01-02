MPPSC 2026: राज्य सेवा-वन सेवा में 155 पदों पर होगी भर्ती, ये है परीक्षा की तारीख

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए 13 मार्च से 12 अप्रेल आवेदन होंगे। परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन होगी। 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए जाएंगे। 130 पदों में से 50 सामान्य वर्ग, 12 एससी, 42 एसटी, 19 अन्य पिछडा वर्ग और 7 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं।