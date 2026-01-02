पैकेट बंद दूध में मिलाया था ‘काला पानी’ इकलौते मासूम की मौत, मां का रो-रो कर बुरा हाल

सुनील का कहना है कि उन्हें दूषित पानी की जानकारी नहीं थी। पूरा मोहल्ला नर्मदा के पानी की सप्लाई वाले पानी का ही इस्तेमाल कर रहा था। कोई एडवायजरी जारी नहीं की, कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई। लेकिन हम फिर भी बच्चे के दूध में पानी छानकर, फिटकरी मिलाकर साफ करके उसे पिलाते रहे। सुनील ने बताया कि उसी दूषित पानी वाले दूध से अचानक उसे बुखार आया और दस्त शुरू हो गए। इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रविवार रात उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा उसे भर्ती कर लिया गया, सोमवार सुबह वह हम सबको रोता छोड़कर इस दुनिया से चला गया।