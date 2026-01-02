इंदौर में कांग्रेस का पोस्टर वार, बीजेपी पर जमकर बोला हल्ला… ‘यमराज कमल छाप’

MP Politics on Indore Contaminated Water Case Congress poster war at BJP (photo: patrika)
MP politics: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतों पर भाजपा और सरकार को घेरा। मुपयमंत्री से कहा, कि तुरंत एक मजबूत, सक्षम और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाए, जिसे स्पष्ट अधिकार हों कि वह जवाबदेही तय करे। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करे और आवश्यक होने पर उनसे इस्तीफा लें। उन्होंने गुरुवार को राजधानी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई लेकिन अभी तक दोषी अधिकारियों और जिद्ब्रमेदार जनप्रतिनिधियों पर कोई सपत कार्रवाई नहीं हुई है।
यह भाजपा सरकार की घोर संवेदनहीनता और संख्या के अहंकार को दिखा रहा है। पटवारी ने कहा, इंदौर ने भाजपा को जनता ने सांसद, 9 विधायक, महापौर और पूरा नगर निगम दिया। बदले में भाजपा ने शहर को जहरीला पानी दिया और मौतें दीं। मामले में लापरवाहों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इंदौर के महापौर भी इस प्रशासनिक विफलता के लिए जिद्ब्रमेदार हैं। जीतू ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी सीएम से की।
घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम और भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय, विभिन्न ज़ोन कार्यालयों, भागीरथपुरा और राजवाड़ा क्षेत्र में विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में 'यमराज कमल छाप' और 'मौत का पानी, भाजपा शासित नगर निगम' जैसे नारे लिखे गए हैं।
