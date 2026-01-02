2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

इंदौर

इंदौर में कांग्रेस का पोस्टर वार, बीजेपी पर जमकर बोला हल्ला… ‘यमराज कमल छाप’

MP politics: इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई मौतों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला है। घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 02, 2026

MP Congress poster war BJP

MP Politics on Indore Contaminated Water Case Congress poster war at BJP (photo: patrika)

MP politics: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतों पर भाजपा और सरकार को घेरा। मुपयमंत्री से कहा, कि तुरंत एक मजबूत, सक्षम और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाए, जिसे स्पष्ट अधिकार हों कि वह जवाबदेही तय करे। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करे और आवश्यक होने पर उनसे इस्तीफा लें। उन्होंने गुरुवार को राजधानी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई लेकिन अभी तक दोषी अधिकारियों और जिद्ब्रमेदार जनप्रतिनिधियों पर कोई सपत कार्रवाई नहीं हुई है।

1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की

यह भाजपा सरकार की घोर संवेदनहीनता और संख्या के अहंकार को दिखा रहा है। पटवारी ने कहा, इंदौर ने भाजपा को जनता ने सांसद, 9 विधायक, महापौर और पूरा नगर निगम दिया। बदले में भाजपा ने शहर को जहरीला पानी दिया और मौतें दीं। मामले में लापरवाहों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इंदौर के महापौर भी इस प्रशासनिक विफलता के लिए जिद्ब्रमेदार हैं। जीतू ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग भी सीएम से की।

कांग्रेस का बड़ा हमला, किया पोस्टर वार

घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम और भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय, विभिन्न ज़ोन कार्यालयों, भागीरथपुरा और राजवाड़ा क्षेत्र में विरोध स्वरूप पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में 'यमराज कमल छाप' और 'मौत का पानी, भाजपा शासित नगर निगम' जैसे नारे लिखे गए हैं।

आखिरकार सामने आया सच… जिम्मेदार बोले- ‘इंदौर में दूषित पानी से ही हुई मौतें’
इंदौर
Indore Contaminated Water Case

02 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में कांग्रेस का पोस्टर वार, बीजेपी पर जमकर बोला हल्ला… 'यमराज कमल छाप'

