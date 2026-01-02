इंदौर में कांग्रेस का पोस्टर वार, बीजेपी पर जमकर बोला हल्ला… ‘यमराज कमल छाप’

MP politics: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में दूषित पानी से लगातार हो रही मौतों पर भाजपा और सरकार को घेरा। मुपयमंत्री से कहा, कि तुरंत एक मजबूत, सक्षम और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जाए, जिसे स्पष्ट अधिकार हों कि वह जवाबदेही तय करे। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करे और आवश्यक होने पर उनसे इस्तीफा लें। उन्होंने गुरुवार को राजधानी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई लेकिन अभी तक दोषी अधिकारियों और जिद्ब्रमेदार जनप्रतिनिधियों पर कोई सपत कार्रवाई नहीं हुई है।