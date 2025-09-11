Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे सीएम, एयरपोर्ट में किया गया आत्मीय स्वागत

Video: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जगदलपुर हवाई अड्डे पर आत्मीय स्वागत किया गया। वे उद्योग विभाग के इन्वेस्टर कनेक्टर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2025

Video: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर में मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पर आत्मीय स्वागत किया गया। वे उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर कनेक्टर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद महेश कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत भी पहुंचे हैं।

​हवाई अड्डे पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, जगदलपुर के महापौर संजय पांडेय, पूर्व विधायक डॉ सुभाऊ कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदर राज पी., कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत किया।

टोक्यो, ओसाका छोड़ बस्तर में निवेश… सरेंडर नक्सलियों को नौकरी दो और पाओ 40% सब्सिडी जैसे ऑफर, जानें सरकार का प्लान!

टोक्यो, ओसाका छोड़ बस्तर में निवेश (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में 3 हजार से अधिक महिलाओं के नाम कटे, भुगतान भी रुका.. जानें वजह?

महतारी वंदन योजना (photo-patrika)
जगदलपुर

CG Murder Case: मार दिया, मार दिया… टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर महिला की हत्या, दोषी को आजीवन कारावास

हत्या | पत्रिका फाइल फोटो।
जगदलपुर

पीजी कॉलेज में बड़ा हादसा, फॉल्स सीलिंग गिरने से छात्रा घायल… अधिकारी- ठेकेदार के खिलाफ FIR की मांग

फॉल्स सीलिंग गिरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जगदलपुर

बस्तर दशहरा की तैयारियों में विवाद का साया, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने निकले ग्रामीणों से उलझे वन अधिकारी, डिप्टी रेंजर पर अभद्रता का आरोप

जगदलपुर
