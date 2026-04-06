राजस्थान में सक्रिय हुआ नया वेदर सिस्टम, कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update Today: राजस्थान (Rajasthan Weather)में सोमवार से एक मजबूत वेदर सिस्टम (Weather System)सक्रिय हो गया है, जिसके असर से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD)ने 6 और 7 अप्रैल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए करीब 14 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि (Heavuy Rain,Hail Storm) की चेतावनी दी है। इस सिस्टम के प्रभाव से खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में दोपहर बाद मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है।