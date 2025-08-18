Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan में अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Rajasthan में अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 18, 2025

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान (Rajasthan Rain)के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan में अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Health Infrastructure: नवीन चिकित्सालयों के निर्माण की समय सीमा करें तय, नियमित रूप से हो मॉनिटरिंग

जयपुर

जयपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास, मालिक बोला : पुलिस देरी से पहुंची, SHO बोले : नहीं हुई लूट

वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर...
जयपुर

फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए

Fastag New Update Vehicle chassis number linked then you will not get facility of annual pass
Patrika Special News

Jaipur: जयपुर-अबूधाबी फ्लाइट रनवे पर रुकी, फ्लाइट में 4 घंटे बैठे रहे पैसेंजर, जानें कारण

जयपुर

Railway : रेलवे की बड़ी खबर, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस समेत 4 ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी, ये स्पेशल ट्रेन कल रहेगी रद्द

Railways Big News Chandigarh-Bandra Terminus four trains run on changed route Shri Ganganagar Jaipur special train canceled tomorrow
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.