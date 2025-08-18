Rajasthan में अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान (Rajasthan Rain)के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से पूरे राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
जयपुर में पेट्रोल पंप पर लूट, कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास, मालिक बोला : पुलिस देरी से पहुंची, SHO बोले : नहीं हुई लूट
फास्टैग पर नया अपडेट, चैसिस नम्बर से जुड़ा होगा तो नहीं मिलेगी वार्षिक पास की सुविधा, तब क्या करें, जानिए