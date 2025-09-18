Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में मकान ढहने पर भड़के बालमुकुंद आचार्य, किसे लगाया फोन?

जयपुर में मकान ढहने पर भड़के बालमुकुंद आचार्य, किसे लगाया फोन?

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 18, 2025

राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में जर्जर मकान गिरने से दो महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा – *“हमें लोगों की जान की चिंता है, लेकिन मकान मालिक को केवल किराए की चिंता है। यह लापरवाही नहीं अपराध है। भवन मालिक पर कार्रवाई होगी। जो बिल्डिंग गिरने वाली है वहां चौकीदार क्या मरने को छोड़ा है?”

Published on:

18 Sept 2025 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / जयपुर में मकान ढहने पर भड़के बालमुकुंद आचार्य, किसे लगाया फोन?

