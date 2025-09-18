जयपुर में मकान ढहने पर भड़के बालमुकुंद आचार्य, किसे लगाया फोन?

राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में जर्जर मकान गिरने से दो महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा – *“हमें लोगों की जान की चिंता है, लेकिन मकान मालिक को केवल किराए की चिंता है। यह लापरवाही नहीं अपराध है। भवन मालिक पर कार्रवाई होगी। जो बिल्डिंग गिरने वाली है वहां चौकीदार क्या मरने को छोड़ा है?”