राजस्थान में सिंथेटिक नशे पर भाटी की सरकार को चेतावनी

राजस्थान विधानसभा(Rajasthan Assembly) में स्थगन प्रस्ताव के दौरान रविंद्र भाटी (Ravindra Singh Bhati)ने प्रदेश में तेजी से बढ़ती MD ड्रग(MD Drug) और सिंथेटिक नशे (Synthetic Drugs) की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न किसी जाति की समस्या है और न किसी धर्म की, बल्कि यह हर वर्ग और हर परिवार को प्रभावित करने वाली सामाजिक आपदा बन चुकी है। रविंद्र भाटी ने विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha)में बताया कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अवैध रूप से MD ड्रग और स्मैक की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी अंधकार की ओर जा रही है।