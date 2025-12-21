21 दिसंबर 2025,

Save Aravalli अभियान पर BJP ने कसा कांग्रेस पर तंज, अरावली मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार

Save Aravalli अभियान पर BJP ने कसा कांग्रेस पर तंज, अरावली मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 21, 2025

Save Aravalli अरावली मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है तो वहीं रविवार को इस मुद्दे को लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सेव अरावली अभियान को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत 100 मीटर की ऊंचाई को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। राठौड़ ने केम्पेन को लेकर कहा की गहलोत की पार्टी के अन्य नेता भी उनके साथ नहीं लग रहे। राठौड ने कहा कि खुद गहलोत के शासन में ही 700 से अधिक खनन पट्टे जारी किए गए थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने देखिए ये VIDEO

Published on:

21 Dec 2025 03:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Save Aravalli अभियान पर BJP ने कसा कांग्रेस पर तंज, अरावली मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार

