Chandra Grahan 2025: धवल चांद की आभा में घुली रक्तिमा सी लाली, वीडियो में देखें जयपुर में चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा

Jaipur : देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार रात पूर्ण चंद्रग्रहण का नजारा देखा गया। इस दौरान धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया चांद पर बढ़ती गई और अंत में यह पूरी तरह ढक गया। इस दौरान ब्लड मून का नजारा दिखा।

जयपुर

Savita Vyas

Sep 08, 2025

जयपुर। जयपुर में रविवार देर रात खगोलीय घटना पूर्ण चन्द्रग्रहण के दौरान अदभुत नजारा देखने लायक रहा। करीब रात 9:58 बजे चंद्रग्रहण शुरू होने के साथ ही चंद्रमा कुछ देर बादलों की ओट में रहा। इसके बाद रात 10.20 बजे से चंद्रमा लाल नारंगी रंग की रोशनी के साथ धीरे धीरे लालिमा के रूप में नजर आने लगा। चंद्रमा का आकार भी थोड़ा बड़ा नजर आया। मध्य रात्रि के करीब चन्द्रमा पूरी तरह से ब्लड मून के रूप में नजर आया। देर रात तक चन्द्रग्रहण को देखने का लोगों का उत्साह भी देखने लायक रहा। बिड़ला तारामंडल के पूर्व सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि यह खगोलीय घटना तब होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पूरी तरह से सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे उसकी छाया पड़ती है और चंद्रमा एक चमकदार रक्त चंद्रमा में बदल जाता है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Chandra Grahan 2025: धवल चांद की आभा में घुली रक्तिमा सी लाली, वीडियो में देखें जयपुर में चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा

