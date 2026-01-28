UGC पर राजस्थान में बवाल, करणी सेना ने किया बड़ा विरोध प्रदर्शन का एलान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर विरोध तेज हो गया है। राजस्थान में भी कई जगह यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है। यूजीसी(UGC New Rule) के नए नियम को लेकर जारी विवाद के बीच श्री राजपूत करणी सेना (Rajput Karni sena)ने राजस्थान में बड़ा एलान कर दिया है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने (Mahipal Singh Makrana)कहा कि यूजीसी के (UGC Roll Back)नए नियम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इसके विरोध में राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।विधानसभा घेराव के बाद भी निर्णय नहीं हुआ तो सवर्ण समाज भारत बंद (Bharat Band)की तारीख तय करेगा।