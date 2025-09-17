PM Modi के जन्मदिन पर सीएम भजनलाल का दिखा खास अंदाज..लगाई झाड़ू,बनाई चाय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन (PM Modi Birthday) के अवसर पर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और बीजेपी शासित राज्यों में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा (Sewa Pakhwada) शुरू किया गया है. भजनलाल शर्मा ने झाड़ू लगाकर इसकी शुरुआत की साथ ही PM मोदी के जन्मदिन पर CM भजनलाल ने सड़क किनारे बनाई चाय..देखिए वीडियो