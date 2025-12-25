आरजीएचएस का नाम सुनते ही घूम रहा इलाज का मीटर, चल रहा ‘मैक्सिमम वसूली’ का खेल

कुछ देर बाद वह वापस आ गई। अस्पताल ने उसे केवल सामान्य फीस की रसीद दी। लेकिन असली झटका बाद में लगा। जब उसने अपनी एसएसओ आईडी पर आरजीएचएस क्लेम देखा तो आंखों की सामान्य जांच के नाम पर 2939 रुपए का भुगतान दर्ज था। हैरानी की बात यह कि इस राशि का कोई बिल न तो उसे दिया गया न उसकी फाइल में लगाया गया। अगर मैसेज और ऑनलाइन एंट्री नहीं होती तो मरीज को पता ही नहीं चलता।