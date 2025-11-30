Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Cold Wave Alert राजस्थान में अब Fog और शीतलहर, तापमान में और गिरावट Weather Update

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Nov 30, 2025

Cold Wave Alert जयपुर सहित राजस्थान Rajasthan में रविवार सुबह कई जगह fog कोहरे की हल्की चादर नजर आई। IMD मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा Radheshyam Sharma ने कहा कि प्रदेश के Shekhawati शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिसंबर से शीतलहर Cold Wave Alert चलने की संभावना है। 30 नवंबर रविवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान लूणकरनसर का 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं श्रीगंगानगर का 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पिलानी और चूरू 8.5 degrees Celsius, सीकर 9, नागौर 9.2, अलवर और झुंझुनूं 9.5, करौली 10, वनस्थली 10.1, दौसा 10.2, डिग्री सेल्सियस degrees Celsius दर्ज किया गया है।

Published on:

30 Nov 2025 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Cold Wave Alert राजस्थान में अब Fog और शीतलहर, तापमान में और गिरावट Weather Update

जयपुर
