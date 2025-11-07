राजस्थान में बढ़ी सर्दी की दस्तक: शेखावाटी में पारा लुढ़का, फतेहपुर 5.6 डिग्री पर पहुंचा

राजस्थान में अब सर्दी(Rajasthan Winter) ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शेखावाटी अंचल के मैदानी इलाकों में गुरुवार रात ठंड इतनी बढ़ी (Fatehpur)कि लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का अनुभव हुआ।शेखावाटी के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है।मौसम विशेषज्ञों(IMD) के अनुसार, यह ठंड नवंबर के दूसरे हफ्ते तक और तीखी होगी।