राजस्थान में शीतलहर का कहर, माइनस में पारा, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग(IMD) की भविष्यवाणी, राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर(Cold Wave) का अलर्ट..प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया है। जयपुर (Jaipur School Closed)और नागौर जिलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। नागौर जिले में भी 13 जनवरी तक,जैसलमेर में 14 जनवरी तक स्कूल बंद