8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

‘बेटियां बोझ नहीं, भविष्य हैं…’, नुक्कड़ नाटक से जयपुर में गूंजा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का सशक्त संदेश, देखें वीडियो

Jaipur: रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में धरती माता वंदन, रैंप वॉक, अंताक्षरी, सेल्फी प्वाइंट आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान महिलाओं को पौधों का वितरण भी किया गया।

जयपुर

Savita Vyas

Aug 08, 2025

जयपुर। पक्की भायली फाउंडेशन का स्थापना दिवस अजमेर रोड स्थित एक होटल में मनाया गया। रंग-बिरंगे परिधान पहनकर आईं सदस्यों ने लोक गीत-संगीत के बीच कई मनोरंजक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में आरती गोयल, अमिता मालू, भावना गहलोत और कंचन लता राजपुरोहित ने नुक्कड़ नाटक से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश दिया। डायरेक्टर सोनू अग्रवाल ने बताया कि नारी शिक्षा ही सशक्त समाज की नींव है। यह प्रस्तुति न केवल मनोरंजन का माध्यम रही, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी जरिया भी बनी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिला योद्धाओं का सम्मान किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में धरती माता वंदन, रैंप वॉक, अंताक्षरी, सेल्फी प्वाइंट आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान महिलाओं को पौधों का वितरण भी किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 04:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘बेटियां बोझ नहीं, भविष्य हैं…’, नुक्कड़ नाटक से जयपुर में गूंजा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का सशक्त संदेश, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सम्पादकीय : जांच एजेंसियों के काम में पारदर्शिता ज्यादा जरूरी

ओपिनियन

Rajasthan: ‘वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा’, चुनाव आयोग पर गहलोत का हमला, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Ashok Gehlot
जयपुर

Raksha Bandhan 2025: राजस्थान का यह परिवार अमेरिका में कैसे मनाता है रक्षाबंधन का त्योहार, जानिए

Raksha Bandhan in America
Patrika Special News

हृदय विदारक हादसा : ट्रेन की चपेट में आई मां-बेटी, दर्दनाक मौत, स्कूल से लौट रही थी घर

hit by a train
जयपुर

Good News: राजस्थान के छोटे व्यापारियों के लिए आया बड़ा तोहफ़ा, जानिए सरकार का नया फैसला

Rajasthan MLAs Good News salary and pension may increase
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.