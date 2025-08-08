‘बेटियां बोझ नहीं, भविष्य हैं…’, नुक्कड़ नाटक से जयपुर में गूंजा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का सशक्त संदेश, देखें वीडियो

जयपुर। पक्की भायली फाउंडेशन का स्थापना दिवस अजमेर रोड स्थित एक होटल में मनाया गया। रंग-बिरंगे परिधान पहनकर आईं सदस्यों ने लोक गीत-संगीत के बीच कई मनोरंजक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में आरती गोयल, अमिता मालू, भावना गहलोत और कंचन लता राजपुरोहित ने नुक्कड़ नाटक से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का संदेश दिया। डायरेक्टर सोनू अग्रवाल ने बताया कि नारी शिक्षा ही सशक्त समाज की नींव है। यह प्रस्तुति न केवल मनोरंजन का माध्यम रही, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी जरिया भी बनी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिला योद्धाओं का सम्मान किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में धरती माता वंदन, रैंप वॉक, अंताक्षरी, सेल्फी प्वाइंट आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान महिलाओं को पौधों का वितरण भी किया गया।