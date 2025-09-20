Rajasthan में मौसम का अलग मिजाज, भीलवाड़ा में 100MM बारिश, चूरू सबसे गर्म, IMD का अलर्ट Weather Update Today

राजस्थान में एक तरफ मानसून फिर सक्रिय हुआ है तो दूसरी ओर तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लोग गर्मी से परेशान हैं। पल-पल बदलते मौसम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है।
बिजौलिया में 100 एमएम बारिश
(IMD) मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश भीलवाड़ा के बिजौलिया में दर्ज की गई। यहां 100 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं भीलवाड़ा के साथ साथ बूंदी जिले में भी बीते 24 घंटों में तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, राजसमंद,टोंक, करौली, चित्तौड़गढ़,अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर और कोटा जिलों में भी कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई जिससे इन जिलों में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली।
बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ी
कैचमेंट एरिया के जिलों में अच्छी बारिश के चलते टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक भी बढ़ गई जिसकी बजह से फिर जल निकासी बढ़ाई गई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों को बारिश ने तरबतर कर दिया। इसकी वजह से भीषण गर्मी से लोगों को कुछ हद तक निजात मिल पाई। (IMD) मौसम विभाग ने अजमेर,भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया।
झमाझम बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के उदयपुर, कोटा, अजमेर,भरतपुर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया तो वहीं 21 सितंबर से 25 सितंबर के लिए उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और गर्मी के बीच बात करें प्रदेश के विभिन्न जिलों के तापमान की तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पिलानी का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह प्रदेश के कई जिलों में अभी भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। (IMD) मौसम विभाग ने अभी तापमान में और वृद्धि दर्ज करने की संभावना जताई है।
