राजस्थान में कई जिलों में बूंदाबांदी, 5 नवंबर तक बारिश के आसार

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में रात से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे तापमान(Temprature Down) में गिरावट आई है और ठंड का असर (Winter Rain)बढ़ गया है। मौसम विभाग(IMD) ने सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह 4 नवंबर को सुबह 7 बजे नया अपडेट जारी किया, जिसमें प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।मौसम केंद्र जयपुर (Jaipur Rain)के अनुसार, यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो रही है। विभाग का कहना है कि 5 नवंबर तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा।नवंबर के बाद आसमान(Rajasthan Weather) साफ होने लगेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सुबह-शाम की ठंड बढ़ जाएगी।