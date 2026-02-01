Senior Teacher Second Grade एग्जाम के डमी केंडिडेट MBBS स्टूडेंट और सरकारी टीचर पकड़े, SOG ने दी दबिश

Senior Teacher Second Grade: SOG राजस्थान की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड 2022-23 में डमी केंडिडेट के रूप में बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक को हिरासत में लिया है। SOG ADG Vishal Bansal एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि और भी डमी केंडिडेट SOG के रडार पर हैं जिन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसओजी की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ दबिश दी और इन्हें पकड़ा। उन्होंने बताया कि इनमें 4 MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जबकि 2 सरकारी टीचर हैं। एसओजी की टीमों ने कोलकाता, अंडमान निकोबार, कोटा और जयपुर से इन्हें पकड़ा है।