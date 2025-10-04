– जवाहर कला केंद्र में चल रही प्रदर्शनी का आज होगा समापन

– करीब एक करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद

जयपुर। जवाहर कला केंद के शिल्पग्राम में चल रही स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी में महिलाओं का हुनर अपना कमाल दिखा रहा है। महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए उत्पादों प्रदर्शनी में बिक्री के लिए रखे हैं। इन्हें लोग खरीद भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में करीब एक करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। जयपुरवासी उत्साह और उमंग के साथ प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचते रहे व खरीदारी का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

प्रदर्शन में घर की सजावट से लेकर हाथ से बनाएं दीपक व मोमबत्तियां, कपड़े, हैंड बैग, मांढ़ने व अन्य वस्तुएं आकर्षक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लघु उद्योग भारती की इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सबल बन रही हैं।

न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन द्वारा स्टेज के सामने विशेष स्टॉल लगाया गया था, जिसमें एक अनूठी कॉन्सेप्ट फ्रॉक प्रदर्शित की गई थी। यह न केवल आकर्षण का केंद्र बनी रही बल्कि फैशन डिज़ाइनिंग में भविष्य बनाने वाले युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी सिद्ध हुई। शाम को आयोजित पैनल चर्चा में अनीता माथुर (एकेएस फाउंडेशन), ज्योत्सना चौहान (ब्रांच हेड, यूनियन बैंक), राहुल मिश्रा (स्टेट डायरेक्टर, खादी), सोनम खंडेलवाल, और शिल्पी पुरोहित (पूर्व सहायक आयुक्त, डीआईसी) शामिल हुए। इसी अवसर पर पोदार इंस्टीट्यूट की ओर से डांडिया का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 300 से 400 विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रस्तुति दी। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी ने न केवल व्यापार और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। प्रदर्शनी का समापन आज होगा।

– प्रदर्शनी चार अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं। प्रदर्शनी में हाथ से बनाएं उत्पादों को ही प्रदर्शित किया गया है। साथ ही दीपावली से रिलेटेड वस्तुएं भी प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। प्रदर्शनी में प्रतिदिन रंगारंग सांस्कृति कार्यक्रम के साथ ही अच्छी परिचर्चाएं हो रही हैं। आज बैंक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। इसमें क्षेत्र के दिग्गज हिस्सा लेंगे।

– वैशाली वशिष्ठ, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, महिला इकाई जगतपुरा

– स्वयं सिद्ध एक प्रदर्शनी है, जो हम महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाओं में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। इसे बाहर लाने का यह प्रदर्शनी एक माध्यम है। प्रदर्शनी हम पूरे देश में लगाते हैं। जयपुर में महिलाओं को एक मंच मिल रहा है। जिसमें वे अपने बनाएं उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। इससे महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

– सांची राणा, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, महिला इकाई जगतपुरा

– महिलाएं अपने उत्पाद तो बना लेती हैं, लेनिक उन्हें बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इस काम को लघु उद्योग भारती अच्छे से कर रहा है। महिलाओं के बनाए उत्पाद व हुनर को आमजन के सामने ले जाने का प्रयास है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक रूप से सबल बन सकें। प्रदर्शनी में तीन दिन में करीब एक करोड़ रुपए का बिजनेस होने की उम्मीद है।

– रमा अग्रवाल, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, सेंट्रल महिला इकाई