Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Exhibition : स्वयं सिद्धा दीपावली एग्जीबिशन : हस्त​शिल्प से बनाए उत्पादों में महिलाओं ने दिखाया अपना हुनर

जवाहर कला केंद के शिल्पग्राम में चल रही स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी में महिलाओं का हुनर अपना कमाल दिखा रहा है। महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए उत्पादों प्रदर्शनी में बिक्री के लिए रखे हैं। इन्हें लोग खरीद भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं।

जयपुर

image

Murari

Oct 04, 2025

– जवाहर कला केंद्र में चल रही प्रदर्शनी का आज होगा समापन

– करीब एक करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद

जयपुर। जवाहर कला केंद के शिल्पग्राम में चल रही स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी में महिलाओं का हुनर अपना कमाल दिखा रहा है। महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए उत्पादों प्रदर्शनी में बिक्री के लिए रखे हैं। इन्हें लोग खरीद भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में करीब एक करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। जयपुरवासी उत्साह और उमंग के साथ प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचते रहे व खरीदारी का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है।

प्रदर्शन में घर की सजावट से लेकर हाथ से बनाएं दीपक व मोमबत्तियां, कपड़े, हैंड बैग, मांढ़ने व अन्य वस्तुएं आकर्षक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लघु उद्योग भारती की इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सबल बन रही हैं।

न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन द्वारा स्टेज के सामने विशेष स्टॉल लगाया गया था, जिसमें एक अनूठी कॉन्सेप्ट फ्रॉक प्रदर्शित की गई थी। यह न केवल आकर्षण का केंद्र बनी रही बल्कि फैशन डिज़ाइनिंग में भविष्य बनाने वाले युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी सिद्ध हुई। शाम को आयोजित पैनल चर्चा में अनीता माथुर (एकेएस फाउंडेशन), ज्योत्सना चौहान (ब्रांच हेड, यूनियन बैंक), राहुल मिश्रा (स्टेट डायरेक्टर, खादी), सोनम खंडेलवाल, और शिल्पी पुरोहित (पूर्व सहायक आयुक्त, डीआईसी) शामिल हुए। इसी अवसर पर पोदार इंस्टीट्यूट की ओर से डांडिया का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 300 से 400 विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रस्तुति दी। स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी ने न केवल व्यापार और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। प्रदर्शनी का समापन आज होगा।

वर्जन

– प्रदर्शनी चार अक्टूबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं। प्रदर्शनी में हाथ से बनाएं उत्पादों को ही प्रदर्शित किया गया है। साथ ही दीपावली से रिलेटेड वस्तुएं भी प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। प्रदर्शनी में प्रतिदिन रंगारंग सांस्कृति कार्यक्रम के साथ ही अच्छी परिचर्चाएं हो रही हैं। आज बैंक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चर्चा होगी। इसमें क्षेत्र के दिग्गज हिस्सा लेंगे।

– वैशाली वशिष्ठ, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, महिला इकाई जगतपुरा

—————————————————

– स्वयं सिद्ध एक प्रदर्शनी है, जो हम महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाओं में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। इसे बाहर लाने का यह प्रदर्शनी एक माध्यम है। प्रदर्शनी हम पूरे देश में लगाते हैं। जयपुर में महिलाओं को एक मंच मिल रहा है। जिसमें वे अपने बनाएं उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। इससे महिला उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

– सांची राणा, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, महिला इकाई जगतपुरा

——————————————

– महिलाएं अपने उत्पाद तो बना लेती हैं, लेनिक उन्हें बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इस काम को लघु उद्योग भारती अच्छे से कर रहा है। महिलाओं के बनाए उत्पाद व हुनर को आमजन के सामने ले जाने का प्रयास है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक रूप से सबल बन सकें। प्रदर्शनी में तीन दिन में करीब एक करोड़ रुपए का बिजनेस होने की उम्मीद है।

– रमा अग्रवाल, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, सेंट्रल महिला इकाई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Exhibition : स्वयं सिद्धा दीपावली एग्जीबिशन : हस्त​शिल्प से बनाए उत्पादों में महिलाओं ने दिखाया अपना हुनर

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

नकली नोटों का गढ़ बनता राजस्थान! दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर, RBI तक पहुंचे जाली नोट — त्योहारी सीजन में रहें सावधान, ऐसे करें करेंसी की पहचान

जयपुर

आरोप : गले की नस कटने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, हनुमान बेनीवाल ने कहीं ये बात..

जयपुर

खुशखबरी: जयपुर में JDA का दायरा हुआ दोगुना, गांववालों की बल्ले-बल्ले; अब सोना उगलेगी जमीन

jda
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में 6, 7, 8 अक्टूबर को ओले और तूफानी बारिश का अलर्ट, दिवाली पर बारिश का साया

जयपुर

जमवारामगढ़ में विक्रम मीणा आत्महत्या का मामला: सहमति बनने के बाद फिर से हंगामा, नरेश मीणा ने दी ये चेतावनी

Naresh Meena
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.