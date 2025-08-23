Jaipur की सड़कों पर बने फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए कितने सुरक्षित और सुगम हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए पत्रिका टीम शहर के कई इलाकों में निकली। शहर के प्रमुख इलाकों की मुख्य सड़कों के हालात चौंकाने वाले रहे। कागज पर बने फुटपाथ हकीकत में दुकानों, रेहड़ियों और अतिक्रमण की गिरफ्त में दिखे। कहीं रेस्टोरेंट की टेबल-कुर्सियां फुटपाथ पर लोगों का रास्ता रोकती दिखीं तो कहीं फर्नीचर और किराने वालों ने पूरा फुटपाथ घेर रखा था। कहीं कहीं तो हालात ये हैं कि फुटपाथ घिरा होने के कारण पैदल यात्री को तेज़ रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर उतरकर गुजरना पड़ता है। हर 20-30 कदम पर फुटपाथ दुकानों, टायर-पंचर वालों, फोटो स्टेट और सिलाई मशीन वालों की गिरफ्त में नजर आया। बिजली के बॉक्स, ट्रांसफार्मर और टूटे-फूटे हिस्से फुटपाथ का सफर और खतरनाक बनाते नजर आए।

Jaipur में अतिक्रमण से घिरे फुटपाथ, राहगीरों की मुश्किल