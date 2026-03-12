12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

gangaur 2026 : शीतलाष्टमी पर बच्चे बने दूल्हा-दुल्हन, ठहर गईं लोगों की नजरें, देखें वीडियो

राजस्थान में जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती है, वे शीतला अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए सज-धज कर पार्क में जाती है। साथ ही इस दिन बच्चों को भी ईसर गणगौर के रूप में सजाकर पार्क में ले जाया जाता हैं।

Google source verification

जयपुर

image

Savita Vyas

Mar 12, 2026

जयपुर। शीतला अष्टमी के अवसर पर गुलाबी नगरी का माहौल बेहद अनोखा नजर आया। शहर के कई उद्यानों में ऐसा दृश्य था मानों छोटे-छोटे बच्चों की शादियां हो रही हों। कहीं नन्हे बच्चे दूल्हे के लिबास में दिखाई दिए तो कहीं बच्चियां दुल्हन बनकर सबका ध्यान आकर्षित करती नजर आईं। ढोल-नगाड़ों और गौरी मां के गीतों के बीच महिलाएं बच्चों को लेकर पार्कों में पहुंचीं। दरअसल, जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं, वे शीतला अष्टमी के दिन सज-धज कर पूजा के लिए उद्यानों में जाती हैं और बच्चों को ईसर-गणगौर के रूप में सजाकर साथ ले जाती हैं। वहां विधि-विधान से पूजा कर गणगौर माता से सुहाग की रक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / gangaur 2026 : शीतलाष्टमी पर बच्चे बने दूल्हा-दुल्हन, ठहर गईं लोगों की नजरें, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

PATRIKA PODCAST : युद्धरत मां स्त्रैणशून्य

जयपुर

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल शाम इतने बजे खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

PM Kisan Yojana, PM Kisan Yojana Latest News, PM Kisan Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana News, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Latest News, When will the money of Prime Minister Kisan Samman Nidhi come, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना लेटेस्ट न्यूज, पीएम किसान योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेटेस्ट न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे कब आएंगे
जयपुर

आपकी बात: गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन को क्या विशेष कदम उठाने चाहिए?

ओपिनियन

RTE Lottery: निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी निकली, ऐसे देखें वरीयता सूची, जानें आगे की प्रक्रिया

जयपुर

न्यूयॉर्क की डिजाइनर जयपुर को देख हुई फिदा, ‘लुटा’ दिए 54 लाख रुपए, जानें क्या-क्या खरीदा

New York Designer Spends 54 Lakh in Jaipur on Gems and Textiles During 10 Day Sourcing Trip for Luxury Collection
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.