gangaur 2026 : शीतलाष्टमी पर बच्चे बने दूल्हा-दुल्हन, ठहर गईं लोगों की नजरें, देखें वीडियो

जयपुर। शीतला अष्टमी के अवसर पर गुलाबी नगरी का माहौल बेहद अनोखा नजर आया। शहर के कई उद्यानों में ऐसा दृश्य था मानों छोटे-छोटे बच्चों की शादियां हो रही हों। कहीं नन्हे बच्चे दूल्हे के लिबास में दिखाई दिए तो कहीं बच्चियां दुल्हन बनकर सबका ध्यान आकर्षित करती नजर आईं। ढोल-नगाड़ों और गौरी मां के गीतों के बीच महिलाएं बच्चों को लेकर पार्कों में पहुंचीं। दरअसल, जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं, वे शीतला अष्टमी के दिन सज-धज कर पूजा के लिए उद्यानों में जाती हैं और बच्चों को ईसर-गणगौर के रूप में सजाकर साथ ले जाती हैं। वहां विधि-विधान से पूजा कर गणगौर माता से सुहाग की रक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है।