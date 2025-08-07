रक्षाबंधन पर बहनों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार दे रही है खास तोहफा-जानिए कैसे मिलेगा?

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की महिलाओं को दो दिन मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की है। रोडवेज बसों में महिलाओं को यह सुविधा रक्षाबंधन (9 अगस्त) एवं 10 अगस्त को राज्य की सीमा के अंदर मिलेगी। इससे पहले यह छूट केवल एक दिन (रक्षाबंधन को) की ही दी जाती थी। पहली बार दो दिन की मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। वहीं जेसीटीएसएल की सभी लो फ्लोर बसों में 9 अगस्त को महिलाओं के लिए यात्रा सुविधा नि:शुल्क रहेगी।