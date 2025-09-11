Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan में अभी बारिश से राहत, 15-17 सितंबर फिर भारी बारिश!

Rajasthan में अभी बारिश से राहत, 15-17 सितंबर फिर भारी बारिश!

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 11, 2025

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट के अनुसार, 11 सितंबर से अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान (Rajasthan Rain)के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा. पूर्वी राजस्थान में 11 से 14 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी भागों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.

Published on:

11 Sept 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan में अभी बारिश से राहत, 15-17 सितंबर फिर भारी बारिश!

