Heavy Rain In Rajasthan पश्चिमी विक्षोभ से हुई मूसलाधार बरसात ! गिरी बिजली, ओलों का अलर्ट

Heavy Rain In Rajasthan राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को झमाझम बारिश का दौर चला। इस दौरान अलवर के सकट क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी। कई स्थानों पर जलभराव के कारण वाहन फंस गए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से फसल को भी भारी नुकसान की बात सामने आ रही है वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट के बाद हल्की सर्दी का अहसास भी हुआ।

जयपुर में सुबह से रात तक बारिश की झड़ी

बात करें राजधानी जयपुर की तो यहां सुबह से ही बारिश की झड़ी लगी जो रात तक जारी रही। सीकर,कोटा, नागौर, सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मेघगर्जन के साथ जयपुर के अलग अलग इलाकों में कभी तेज तो कभी मध्यम गति से बारिश होती रही। जिन इलाकों में तेज बरसात हुई वहां जलभराव से राहगीर और वाहन चालक सभी परेशान नजर आए। जलभराव के चलते कई जगह वाहन पानी में फंस गए तो कई जगह दुकानों तक पानी पहुंच गया। तेज बारिश के चलते जयपुर के परकोटा क्षेत्र में कई बार ट्रैफिक जाम के हालात बने रहे। बारिश के बाद इन इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।

तापमान 4 डिग्री गिरा, हल्की ठंड का अहसास

सीकर सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र के कई हिस्सों में सोमवार को तेज बारिश हुई। सीकर में अलसुबह से बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 30 मिनट तक चली तेज बारिश के दौरान सबसे ज्यादा करीब दो इंच बारिश धोद में हुई वहीं सीकर तहसील में एक इंच से ज्यादा बारिश रेकार्ड की गई। जिले के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। बारिश के कारण मुख्य सड़कों सहित निचले भागों में पानी भर गया। बारिश के कारण नमी की मात्रा 90 प्रतिशत तक पहुंच गई और तापमान चार डिग्री गिरने से दिन में हल्की ठंड का अहसास हुआ। पंखे और कूलर थम गए। दोपहर बाद तेज हवा चली और फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। इस दौरान सबसे अधिक 70 मिमी बारिश खंडेला और 64 मिमी बारिश श्रीमाधोपुर क्षेत्र में हुई। सीकर जिले में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान हुई बेमौसम की बारिश ने दूसरी बार किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें पानी में डूब गई। अचानक बदले मौसम के कारण किसानों को फसलें बटोरने तक का समय नहीं मिल पाया। सितंबर के अंत और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई औसत से अधिक बरसात के कारण जिले में चना, सरसों, मूंगफली, बाजरा और चवला की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

आकाशीय बिजली गिरने से चार बकरियों की मौत

अलवर, कोटपूतली- बहरोड़ और खैरथल- तिजारा जिले में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अलवर जिले के सकट क्षेत्र के गांव बीघोता में आकाशीय बिजली गिरने से चार बकरियों की मौत हो गई। अलवर शहर में भी बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया। बहरोड़ व नीमराणा क्षेत्र में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। अलवर जिले के अकबरपुर, सकट, राजगढ़, रैणी सहित अन्य उपखंड क्षेत्र में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। सकट क्षेत्र के बीघोता के गांव सूली बास में आकाशीय बिजली गिरने से चार बकरियों की मौत हो गई। वहीं सकट की नदी में एनिकट में चादर चल गई। गोलाका बास में भी बारिश का दौर चला। कई जगह तेज बारिश से रास्तों में पानी भर गया। खैरथल- तिजारा जिले के खैरथल, सोड़ावास आदि क्षेत्र में हल्की बारिश हुई।