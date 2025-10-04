IMD Alert राजस्थान में 5-6-7 को ओलावृष्टि और भारी बारिश, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम !

IMD Alert राजस्थान में रविवार से ओलावृष्टि Hailstorm का IMD alert अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी है। अब मौसम विभाग ने राजस्थान में 5 से 7 अक्टूबर के दौरान Heavy rain भारी वर्षा और Hailstorm ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

6 अक्टूबर को ओलावृष्टि

आइएमडी के अलर्ट में इसका सबसे ज्यादा असर 6 अक्टूबर के दौरान रह सकता है। यानि 6 अक्टूबर को प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि Hailstorm भी देखने को मिल सकती है। IMD alert मौसम विभाग के इस अलर्ट ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। भारी बारिश पहले ही फसल को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है और अब तीन दिन राज्य में Hailstorm ओले गिरने के इस अलर्ट ने उन्हें और चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 और 6 अक्टूबर को राजस्थान में Heavy rain भारी बारिश का अलर्ट है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भारी बारिश,तेज हवा और ओले

एक नए Western disturbance पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर ,बीकानेर,उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 6 अक्टूबर को इस Western disturbance तंत्र का सबसे ज्यादा असर राज्य के कई भागों पर दिखाई देगा। साथ ही जोधपुर, बीकानेर,अजमेर उदयपुर,जयपुर,भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन होगा, तेज हवा के साथ Heavy rain तेज बारिश की संभावना है।

आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

इस दौरान आकाशीय बिजली भी कहीं कहीं गिर सकती है। पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के प्रभाव से बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज हवा और ओलावृष्टि के साथ Heavy rain भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर,भरतपुर,कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रह सकती हैं। वहीं 8 अक्टूबर को राज्य के अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन,आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

सिरोही के पिंडवाड़ा में 108 मिलीमीटर बारिश

बीते 24 घंटों में राजस्थान में कही कही पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जबकि सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और नागौर जिलों में मेघगर्जन के साथ Heavy rain भारी बारिश दर्ज़ हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश इस दौरान सिरोही के पिंडवाड़ा दर्ज की गई। यहां 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बात करें अधिकतम तापमान की तो राजस्थान में इस दौरान सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान फलौदी में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही का रहा। यहां मिनिमम टेंप्रेचर 17.9 डिग्री दर्ज़ किया गया।