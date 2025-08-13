Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में “संस्कृत सेवा सम्मान समारोह”

Jaipur के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में "संस्कृत सेवा सम्मान समारोह"

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Aug 13, 2025

Jaipur में बुधवार को जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस के तहत संस्कृत सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी रहे।

आज भी वही ग्रंथ उपलब्ध , पर अब वैसा आकर्षण क्यों नहीं?

इस अवसर पर कोठारी ने कहा कि प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र विदेशों से पढ़ने आते थे। आज भी वही ग्रंथ उपलब्ध हैं, पर अब वैसा आकर्षण क्यों नहीं? इसका कारण है ज्ञान का विज्ञान भाव से अभिव्यक्त न हो पाना। समारोह की अध्यक्षता करते विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामसेवक दुबे ने की।

संस्कृत सेवा सम्मान’ प्रदान किया

समारोह में प्रो. अर्चना भार्गव (अध्यक्ष – संस्कृत विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर), डॉ. अशोक कुमार झा (सह आचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा), डॉ. मधुबाला शर्मा (अध्यक्ष – साहित्य विभाग, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर) और डॉ. विजय कुमार दाधीच (सहायक आचार्य – शिक्षा विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) को ‘संस्कृत सेवा सम्मान’ प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य के लिए उप कुलसचिव डॉ. सुभाष शर्मा का भी सम्मान किया गया। समारोह का संचालन शास्त्री कोसलेंद्रदास ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक डॉ. देवेंद्र कुमार ने किया। मंगलाचरण डॉ. नारायण होसमने और संस्कृत दिवस समारोह की जानकारी डॉ. राजधर मिश्र ने दी।

Jaipur के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में “संस्कृत सेवा सम्मान समारोह”

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2025 09:51 pm

Published on:

13 Aug 2025 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में “संस्कृत सेवा सम्मान समारोह”

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

सेंट्रलाइज सिस्टम से मेरिट के आधार पर होंगे वेटरीनरी कॉलेजों में प्रवेश, कट ऑफ के बाद नहीं मिलेगा एडमिशन

जयपुर

Swachh Bharat Mission: राजस्थान के नगर निकायों को स्वच्छता में तेज़ी लाने के निर्देश,टॉप 5 में शामिल होना लक्ष्य

जयपुर

Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार

Rail Line
जयपुर

Monsoon Forecast: देर रात 10ं बजे मौसम ने ली फिर करवट, 11 जिलों में अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

Imd rain alert
जयपुर

Police Awards: एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित, 14 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक

जोधपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस बार एटीएस-एसओजी के एडीजी वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.