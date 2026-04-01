JJM घोटाला : रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार, ACB की बड़ी कार्रवाई

JJM जल जीवन मिशन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गुरुवार को नई दिल्ली से हिरासत में लेने के बाद जयपुर लाया गया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एसीबी उनसे गहन पूछताछ कर रही है। इस वीडियो में जानिए: क्या है जल जीवन मिशन घोटाला?
डॉ. सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई?
ACB की जांच में अब तक क्या सामने आया?
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