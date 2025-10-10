Patrika LogoSwitch to English

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सिर्फ कुछ ही मिनटों का रहेगा शुभ मुहूर्त!, जानें कब होगा चांद का दीदार

Karwa Chauth Puja Muhurat ; करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं।

Savita Vyas

Oct 10, 2025

जयपुर। कार्तिक महीने में सिद्धि योग, कृतिका-रोहिणी नक्षत्र सहित अन्य विशेष योग संयोगों में करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुहागिनें निर्जल उपवास रखेंगी। चौथ माता की कथा सुनकर अखंड सुहाग का वर मांगेंगी। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा। वहीं, करवाचौथ के लिए सर्वश्रेष्ठ पूजन मुहूर्त शाम 4 बजकर 34 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। शहरभर में एक दर्जन से अधिक जगहों पर सामूहिक उद्यापन के कार्यक्रम होंगे।

Published on:

10 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सिर्फ कुछ ही मिनटों का रहेगा शुभ मुहूर्त!, जानें कब होगा चांद का दीदार

Motivational Stories: बाधाओं को मात देते हुए बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में एक बार फिर रचा इतिहास, 17 ने जीता स्वर्ण पदक

World Mental Health Day 2025: तनाव की गिरफ्त में राजस्थानी, हर पांचवा ‘मन’ बीमार, चौंका देगी कड़वी हकीकत

NHM Jobs: राजस्थान के इस विभाग में 1535 पदों पर संविदा भर्ती शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाएं

Govt Job: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की अहम सूचना, 12 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे इस परीक्षा के आवेदन

