Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सिर्फ कुछ ही मिनटों का रहेगा शुभ मुहूर्त!, जानें कब होगा चांद का दीदार

जयपुर। कार्तिक महीने में सिद्धि योग, कृतिका-रोहिणी नक्षत्र सहित अन्य विशेष योग संयोगों में करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुहागिनें निर्जल उपवास रखेंगी। चौथ माता की कथा सुनकर अखंड सुहाग का वर मांगेंगी। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा। वहीं, करवाचौथ के लिए सर्वश्रेष्ठ पूजन मुहूर्त शाम 4 बजकर 34 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। शहरभर में एक दर्जन से अधिक जगहों पर सामूहिक उद्यापन के कार्यक्रम होंगे।
