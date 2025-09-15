Monsoon 2025 पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा, अन्य हिस्सों में जल्द होगा सक्रिय, होगी बारिश

Monsoon 2025 राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है लेकिन मानसून को विदा होने में अभी 10 दिन और लग सकते हैं ये कहना है मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का। उन्होंने बताया कि पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन पूरे प्रदेश से पूरी तरह मानसून की विदाई में अभी हफ्ते-दस दिन का समय और लग सकता है। अ
बारिश की संभावना
भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वही इस बीच प्रदेश के कई जिलों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। 19 सितंबर से फिर बरसात का पूर्वानुमान भी है लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में रात-दिन का तापमान बढ़ रहा है। राज्य में रविवार को मुख्यत : मौसम शुष्क रहा।
राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का
प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान अलवर का 27 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में सबसे कम मिनिमम टेंप्रेचर सिरोही में दर्ज किया गया है यहां रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan Politics : राजस्थान में हर छठा नेता परिवारवाद से, सियासत में हैं वंशवाद की गहरी जड़ें, पढ़ें पूरी लिस्ट
Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम लुढ़के, गोभी-शिमला मिर्च भी हो रही महंगी
Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा में 7 की मौत, सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया दुख