Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon 2025 पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा, अन्य हिस्सों में जल्द होगा सक्रिय, होगी बारिश

Monsoon 2025 पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा, अन्य हिस्सों में जल्द होगा सक्रिय, होगी बारिश

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 15, 2025

Monsoon 2025 राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है लेकिन मानसून को विदा होने में अभी 10 दिन और लग सकते हैं ये कहना है मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का। उन्होंने बताया कि पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन पूरे प्रदेश से पूरी तरह मानसून की विदाई में अभी हफ्ते-दस दिन का समय और लग सकता है। अ

बारिश की संभावना

भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वही इस बीच प्रदेश के कई जिलों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। 19 सितंबर से फिर बरसात का पूर्वानुमान भी है लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में रात-दिन का तापमान बढ़ रहा है। राज्य में रविवार को मुख्यत : मौसम शुष्क रहा।

राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का

प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान अलवर का 27 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में सबसे कम मिनिमम टेंप्रेचर सिरोही में दर्ज किया गया है यहां रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Monsoon 2025 पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा, अन्य हिस्सों में जल्द होगा सक्रिय, होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Politics : राजस्थान में हर छठा नेता परिवारवाद से, सियासत में हैं वंशवाद की गहरी जड़ें, पढ़ें पूरी लिस्ट

Rajasthan Every Sixth Big Leader Dynasty Politics has Deep Roots read full list
जयपुर

Muhana Mandi : हरी मिर्ची फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम लुढ़के, गोभी-​शिमला मिर्च भी हो रही महंगी

जयपुर

Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा में 7 की मौत, सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया दुख

Jaipur Heartbreaking accident 7 died CM Bhajanlal and Governor Haribhau Bagde expressed grief
जयपुर

राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 25 सितंबर तक हो जाएगी मानसून की विदाई, इससे पहले आया ये अलर्ट

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर में बेतहाशा बढ़ रहे वाहन, पार्किंग संकट से आमजन परेशान, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कब हो गया चालान

Jaipur parking problem
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.