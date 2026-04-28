28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर
Mousam : आसमान से बरस रहे शोले, राजस्थान के इस जिले में पारा 46°C के पार
Play video

Mousam : आसमान से बरस रहे शोले, राजस्थान के इस जिले में पारा 46°C के पार

आसमान से बरसती तपिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दोपहर होते ही सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है, मानो शहर थम गया हो।

Google source verification

जयपुर

image

Savita Vyas

Apr 28, 2026

जयपुर। अप्रेल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और राजस्थान आग की भट्ठी बन चुका है। आसमान से बरसती तपिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दोपहर होते ही सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है, मानो शहर थम गया हो। सूर्यदेव के तीखे तेवरों ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा के मुताबिक, जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में हीटवेव का प्रकोप बना हुआ है, वहीं कुछ जगहों पर रातें भी गर्म बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रेल में अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।

हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री से कुछ इलाकों में आंधी-तूफान देखने को मिला है। इसके असर से अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल राहत दूर नजर आ रही है। आज भी कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Mousam : आसमान से बरस रहे शोले, राजस्थान के इस जिले में पारा 46°C के पार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

अस्थिरता और असंतोष से जूझती बालेंद्र शाह सरकार

जयपुर

IMD Alert: भीषण गर्मी के बीच चार जिलों में मौसम ने ली पलटी, अगले 120 मिनट में बारिश से बूंदों से मिलेगी राहत

जयपुर

Rajasthan Politics : BJP प्रभारी ने सचिन पायलट को 'बहुरूपी' क्यों कहा? मदन राठौड़ ने बताई असली वजह

Madan Rathore and Sachin Pilot
जयपुर

Rajasthan Politics : 'सचिन पायलट को आज भी बच्चा समझते हैं गहलोत', अब BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, गरमाया सियासी पारा

Madan Rathore, Ashok Gehlot, Sachin Pilot
जयपुर

संपादकीय: ‘टाइगर स्टेट’ में शावकों की भूख से मौत चिंताजनक

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.