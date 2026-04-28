Mousam : आसमान से बरस रहे शोले, राजस्थान के इस जिले में पारा 46°C के पार

जयपुर। अप्रेल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और राजस्थान आग की भट्ठी बन चुका है। आसमान से बरसती तपिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दोपहर होते ही सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है, मानो शहर थम गया हो। सूर्यदेव के तीखे तेवरों ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा के मुताबिक, जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में हीटवेव का प्रकोप बना हुआ है, वहीं कुछ जगहों पर रातें भी गर्म बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रेल में अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।

हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री से कुछ इलाकों में आंधी-तूफान देखने को मिला है। इसके असर से अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल राहत दूर नजर आ रही है। आज भी कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की चेतावनी है।