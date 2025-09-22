Navratri 2025 नवरात्र का पहला दिन, घट स्थापना, माता के जयकारों से गूंजे देवी मंदिर

Navratri 2025 शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हुए। देश-प्रदेश में इस दौरान धार्मिक आयोजन शुरू हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में स्थित शिलामाता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। दर्शन के लिए कतारों में लगे भक्त माता के जयकारे लगाते रहे जिससे पूरा मंदिर गुंजायमान रहा। भक्तों ने माता के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की।
माता के जयकारों से गूंजे मंदिर
इसी तरह शहर के दुर्गापुरा स्थित दुर्गामाता मंदिर, राजापार्क के पंचवटी सर्किल स्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर सहित शहर के अन्य माता मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। नवरात्र के दौरान मंदिरों की भव्य सजावट की गई है। सभी मंदिरों में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते लगाते दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं।
घर-घर घट स्थापना
प्रदेशभर में घर-घर घट स्थापना की गई। मंदिरों में माता का अद्भुत शृंगार किया गया। देवी मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित दुर्गामाता मंदिर में घटस्थापना की गई। ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार दस दिनों में आठ दिन रवियोग, गजकेसरी और सर्वार्थसिद्धि का संयोग रहेगा।
