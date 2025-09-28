Patrika Maharas Dandiya Festival 2025 जयपुर में पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ

जयपुर में पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 की रंगारंग शुरुआत शनिवार शाम एंटरटेनमेंट पैराडाइज में हुई। यहां डांडिया की थाप पर शहरवासी जमकर थिरके। गुलाबी नगरी में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी लोग रंग-बिरंगे परिधानों में सजे नजर आए। कहीं गुजराती सुरों की मिठास तो कहीं बॉलीवुड बीट्स का जोश और हर लय पर खनकते डांडिया । जयपुर स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का शानदार आगाज हुआ। इस दौरान जयपुराइट्स का जोश चरम पर नजर आया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की महाआरती से हुई। दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। आरती के बाद जैसे ही म्यूज़िक बीट्स तेज हुईं, हर कोई झूम उठा। मुख्य अतिथि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी डांडिया खनकाए। विमल इलायची के सी एंड एफ तुलसी मखीजा, डीजीएम सुरेश भोला और सुपर स्टॉकिस्ट धीरज डंगायच, केजीके रियलिटी के डायरेक्टर राजेश जैन, मदर डेयरी के डीजीएम (मार्केटिंग) शुमोन साह, मैनेजर (सेल्स) हरेन्द्र सिंह राठौड़ समेत कई मेहमान इस अवसर पर मौजूद रहे। डांडिया उत्सव पावर्ड बॉय केजीके रियलिटी है। उत्सव में को-स्पॉन्सर मदर डेयरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ब्रेवरीज पार्टनर कोको कोला है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रॉयल लक्ष्मी पैलेस है। मेडिकल पार्टनर एसडीएमएच है। साउंड एंड लाइट पार्टनर एसएलडी है। सिक्योरिटी पार्टनर स्पेन सिक्योरिटी है। वॉइस ऑफ महारास 95 एफएम तड़का है। शनिवार की शाम कोमल और आदित्य को बेस्ट कपल अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। द कुलिश स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ की परफॉर्मेंस ने भी सभी का ध्यान खींचा। युवाओं में 3 डी थीम ड्रेस और डांडिया स्टिक्स का फैशन सबसे अलग दिखा।