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राजस्थान में आंधी-बारिश से तबाही, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी
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राजस्थान में आंधी-बारिश से तबाही, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में आंधी-बारिश से तबाही, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

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जयपुर

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Poonam Sharma

Apr 09, 2026

Weather Update Today: मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य(Rajasthan Weather) में धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है। 9 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। इसके बावजूद मौसम विभाग(IMD Alert) ने चूरू, झुंझुनू, सीकर, दौसा, जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सहित करीब 10 जिलों में येलो अलर्ट(Yellow Alert) जारी किया है। इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की(Heavy Rain) बारिश और आकाशीय बिजली (Thunder Storm)गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही कहीं-कहीं तेज हवाएं (20-30 किमी प्रति घंटा) भी चल सकती हैं।

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Published on:

09 Apr 2026 09:48 am

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