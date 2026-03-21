राजस्थान में बारिश से तबाही, CM भजनलाल का बड़ा ऐलान

Weather Update: राजस्थान (Rajasthan)में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। 21 और 22 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश(Heavy Rain) और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि(Hail Storm) ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान(Farmer Loss) पहुंचाया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा(CM BhajanLal Sharma) ने सभी जिला कलेक्टरों को फसलों के नुकसान का सर्वे करने और जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का भरोसा भी दिलाया है।जानिए इस वीडियो में मौसम (Rajasthan Weather Update)का पूरा अपडेट, किन जिलों में बारिश का अलर्ट है और किसानों को क्या राहत मिलेगी।