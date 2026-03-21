Bitiya @Work: बेटी सबके लिए खास है…पेरेंट्स के ऑफिस पहुंची बेटियां, संघर्ष और जिम्मेदारी का हुआ एहसास, पढ़ें किसने क्या कहा

पापा के ऑफिस जाकर मैंने सीखा कि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। एआई से हर व्यक्ति को बहुत मदद मिल सकती है। साथ ही इससे होमवर्क और मूल्यांकन भी आसान होता है। इससे टीचर्स को भी सहायता मिलती है। पत्रिका की यह पहल बहुत सराहनीय है। इससे पापा के काम को जानने का मौका मिला। -संस्कृति