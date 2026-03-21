21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इस ‘तीरंदाज़ दंपति’ ने रचा इतिहास, अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने की तैयारी     

रजत चौहान और स्वाति दुधवाल बेहद ही प्रतिभाशाली तीरंदाज हैं। रजत-स्वाति राजस्थान के पहले दंपति हैं जो एक साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 21, 2026

ललित पी. शर्मा, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने दुनिया को एक से एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। तीरंदाजी में लिंबाराम के बाद राजस्थान का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर चमकाने वाले अर्जुन अवॉर्डी रजत चौहान और उनकी पत्नी स्वाति दुधवाल का चयन एशिया कप के कंपाउंड स्पर्धा के लिए भारतीय टीम में हुआ है।

एशिया कप में भाग लेने वाली यह राजस्थान की पहली पति-पत्नी की जोड़ी है। बैंकॉक रवाना होने से पूर्व रजत-स्वाति ने 'पत्रिका' से बात करते हुए कहा कि कोलकाता के कैंप के जरिए हमारा चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। रजत ने कहा कि यह कहते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है हमारी जोड़ी राजस्थान की पहली पति-पत्नी की जोड़ी है जो भारतीय टीम में एक साथ चयनित हुई है। वहीं स्वाति ने कहा कि एशिया कप में गोल्ड जीतने का लक्ष्य है और राजस्थान का नाम रोशन करना चाहेंगे।

एशियन गेम्स के लिए संभावितों में भी चयन

अर्जुन अवॉर्डी रजत ने बताया कि हम दोनों का 2026 में होने वाले एशियन गेम्स के संभावित 16 खिलाड़ियों में भी चयन हो गया है। इसमें भी हम दोनों राजस्थान के लिए एक-साथ भाग लेने वाले पहले दंपति हैं। रजत राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर हैं वहीं स्वाति विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।

2028 ओलंपिक की तैयारी शुरू

रजत ने बताया कि हम दोनों 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक में हमारा इवेंट कंपाउंड पहली बार शामिल किया गया है। मुझे बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार था। अब हम दोनों का यही लक्ष्य है कि ओलंपिक में स्वर्ण जीत राजस्थान और देश का नाम रोशन करें।

योगेंद्र हैं राजस्थान के टीम के कोच

एशिया कप के चुनी गई भारतीय टीम के कोच राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय आर्चर योगेंद्र सिंह हैं। भरतपुर निवासी योगेंद्र के अनुसार रजत चौहान और स्वाति दुधवाल बेहद ही प्रतिभाशाली तीरंदाज हैं। दोनों ने जनवरी में कोलकाता के साई स्टेडियम में आयोजित हुए चयन स्पर्धा में अव्वल रहकर इस टूर्नामेंट में जगह बनाई थी। भारतीय टीम बहुत ही मजबूत टीम है और हमें पूरा विश्वास है कि टीम देश का नाम रोशन करेगी। रजत-स्वाति राजस्थान के पहले दंपति हैं जो एक साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

उपलब्धियां

रजत चौहान...

  • 2014 एशियन गेम्स गोल्ड
  • 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत
  • 2018 एशियन गेम्स जकार्ता में रजत पदक

एशियन चैंपियनशिप

  • 2015 बैंकॉक में गोल्ड
  • 2015 बैंकॉक टीम गेम गोल्ड
  • 2017 ढाका में टीम गेम में रजत पदक
  • 2019 बैंकॉक टीम गेम में रजत

स्वाति दुधवाल

  • वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड
  • एशियन चैंपियनशिप गेम्स में सिल्वर
  • एशिया कप का कांस्य
  • वर्ल्ड कप में कांस्य पदक मुकाबले 1 अंक से हारी टीम

ये भी पढ़ें

Rajasthan IAS Transfer List : आइएएस आरती डोगरा का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने अब इस ‘पावरफुल’ डिपार्टमेंट की दी ज़िम्मेदारी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 10:30 am

Published on:

21 Mar 2026 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इस ‘तीरंदाज़ दंपति’ ने रचा इतिहास, अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने की तैयारी     

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police Service : राजस्थान को मिले 60 नए RPS अफसर, जानें भजनलाल सरकार के 'सर्विस बॉण्ड' की सख्त शर्तें 

जयपुर

Rajasthan Crop Damage Survey: राजस्थान के किसानों के लिए राहत की खबर, हर जिले में फसलों के नुकसान का होगा सर्वे शुरू

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Bitiya @Work: बेटी सबके लिए खास है…पेरेंट्स के ऑफिस पहुंची बेटियां, संघर्ष और जिम्मेदारी का हुआ एहसास, पढ़ें किसने क्या कहा

Patrika Bitiya @Work
जयपुर

Muhana Mandi : मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में गिरावट, नींबू-​भिंडी महंगे बिके

जयपुर

Crop Damage: बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, सरकार अलर्ट, सीएम ने तुरंत सर्वे और राहत के दिए निर्देश

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.