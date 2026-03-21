राजस्थान के इस ‘तीरंदाज़ दंपति’ ने रचा इतिहास, अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने की तैयारी     

एशिया कप में भाग लेने वाली यह राजस्थान की पहली पति-पत्नी की जोड़ी है। बैंकॉक रवाना होने से पूर्व रजत-स्वाति ने 'पत्रिका' से बात करते हुए कहा कि कोलकाता के कैंप के जरिए हमारा चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। रजत ने कहा कि यह कहते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है हमारी जोड़ी राजस्थान की पहली पति-पत्नी की जोड़ी है जो भारतीय टीम में एक साथ चयनित हुई है। वहीं स्वाति ने कहा कि एशिया कप में गोल्ड जीतने का लक्ष्य है और राजस्थान का नाम रोशन करना चाहेंगे।