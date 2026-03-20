Rajasthan IAS Transfer List : आइएएस आरती डोगरा का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने अब इस ‘पावरफुल’ डिपार्टमेंट की दी ज़िम्मेदारी

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 25 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु ऊर्जा विभाग रहा है। प्रदेश की बेहद चर्चित और प्रभावशाली आईएएस आरती डोगरा (Arti Dogra) को अब राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र का 'बॉस' बना दिया गया है। उनके पास अब न केवल नीति निर्धारण की जिम्मेदारी होगी, बल्कि प्रदेश की बिजली वितरण और प्रसारण व्यवस्था की कमान भी उन्हीं के हाथों में होगी।