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Rajasthan IAS Transfer List : आइएएस आरती डोगरा का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने अब इस ‘पावरफुल’ डिपार्टमेंट की दी ज़िम्मेदारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने गुरुवार देर रात 25 आईएएस (IAS) अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर ब्यूरोक्रेसी को नई दिशा देने की कोशिश की है। इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा सुश्री आरती डोगरा की हो रही है, जिनका कद और जिम्मेदारियां इस बदलाव के बाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 20, 2026

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 25 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु ऊर्जा विभाग रहा है। प्रदेश की बेहद चर्चित और प्रभावशाली आईएएस आरती डोगरा (Arti Dogra) को अब राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र का 'बॉस' बना दिया गया है। उनके पास अब न केवल नीति निर्धारण की जिम्मेदारी होगी, बल्कि प्रदेश की बिजली वितरण और प्रसारण व्यवस्था की कमान भी उन्हीं के हाथों में होगी।

आरती डोगरा: जिम्मेदारियों का 'विराट' संगम

ताज़ा प्रशासनिक फेरबदल के बाद आरती डोगरा अब प्रदेश की सबसे शक्तिशाली महिला अधिकारियों में शुमार हो गई हैं। उनके नए पदों का दायरा बेहद व्यापक है:

  • शासन सचिव, ऊर्जा विभाग: वे अब ऊर्जा विभाग की मुख्य सचिव के रूप में नीतियों का निर्माण करेंगी।
  • अध्यक्ष, डिस्कॉम्स (Discoms): राजस्थान की तीनों बिजली वितरण कंपनियों की कमान उनके पास होगी।
  • प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम: जयपुर विद्युत वितरण निगम की वे खुद एमडी रहेंगी।
  • अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम: बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क की जिम्मेदारी भी अब आरती डोगरा ही संभालेंगी।

कद छोटा, लेकिन उपलब्धियां हिमालय सी ऊंची

IAS आरती डोगरा उन लोगों के लिए एक जीवंत मिसाल हैं जो अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी कमजोरी मान लेते हैं।

  • प्रारंभिक जीवन: देहरादून में जन्मी आरती को जन्म के समय डॉक्टरों ने 'असामान्य' करार दिया था, लेकिन कर्नल पिता और प्राचार्या माता के विश्वास ने उन्हें 'असाधारण' बना दिया।
  • UPSC में डंका: 2006 बैच की इस अधिकारी ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर सबको चौंका दिया था।
  • प्रशासनिक अनुभव: वे अजमेर और बीकानेर जैसे जिलों की कलेक्टर रह चुकी हैं, जहाँ उन्होंने 'बांको बीकाणो' जैसे क्रांतिकारी अभियान चलाए।

बिजली क्षेत्र में 'सुधार' की नई उम्मीद

आरती डोगरा को ऊर्जा क्षेत्र का पुराना अनुभव है। वे पहले जोधपुर डिस्कॉम की एमडी रह चुकी हैं, जहाँ उन्होंने बिजली चोरी रोकने और राजस्व सुधार में कड़े फैसले लिए थे। अब जब राजस्थान ऊर्जा संकट और बिजली कंपनियों के घाटे से जूझ रहा है, तो सरकार ने उनकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें 'मल्टीपल चार्ज' सौंपे हैं।

25 आईएएस अफसरों की सूची में अन्य बड़े नाम

सरकार ने आरती डोगरा के अलावा 24 अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण, जल संसाधन और नगरीय विकास जैसे विभागों में गति लाना है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जो अधिकारी फील्ड में रिजल्ट देंगे, उन्हें महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी जाएगी।

समाज के लिए मिसाल: 'डॉटर्स आर प्रीशियस'

आरती डोगरा केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्होंने अनाथ बेटियों को गोद लेने के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किया और दिव्यांगों के लिए मतदान की ऐसी व्यवस्था की कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

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Published on:

20 Mar 2026 01:46 pm

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