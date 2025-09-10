Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Assembly नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, अलग अंदाज में दर्ज कराया विरोध

Rajasthan Assembly नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, अलग अंदाज में दर्ज कराया विरोध

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Sep 10, 2025

Rajasthan Assembly राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा हमारी जासूसी की जा रही है। इसके लिए हिडन कैमरे लगाए लगाए गए हैं। जूली ने कहा यह सब विपक्ष की बात सुनने के लिए लगाए हैं। सदन जब नहीं चलता तब की बातचीत भी सुनी जाती है। और क्या आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष ने देखिए Video

10 Sept 2025 02:36 pm

Rajasthan Assembly नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, अलग अंदाज में दर्ज कराया विरोध

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Hindi Diwas: राजस्थान में हिन्दी दिवस पर सम्मानित होंगे 10 साहित्यकार, 8 विधाओं में मिलेगा ‘हिन्दी सेवा पुरस्कार’

जयपुर

विधानसभा में कैमरा विवाद: स्पीकर बोले- कैमरों ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, जूली ने पूछा- यूट्यूब एक्सेस क्यों नहीं?

Vasudev Devnani and Tikaram Jully
जयपुर

IMD Update: राजस्थान में फिलहाल थमी बारिश, बढ़ेगा तापमान, 17 सितंबर से एक बार फिर लौटेगी बरसात

जयपुर

Rajasthan Rainfall Update: राजस्थान में 100 दिनों की रिकॉर्ड बारिश, अब अगले 7 दिन धूप खिलेगी?

Rajasthan Rainfall Update
जयपुर

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?

Jagdeep Dhankhar broke his silence nearly 50 days after resigning Vice President post know what he said
जयपुर
