Rajasthan Assembly नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, अलग अंदाज में दर्ज कराया विरोध

Rajasthan Assembly राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा हमारी जासूसी की जा रही है। इसके लिए हिडन कैमरे लगाए लगाए गए हैं। जूली ने कहा यह सब विपक्ष की बात सुनने के लिए लगाए हैं। सदन जब नहीं चलता तब की बातचीत भी सुनी जाती है। और क्या आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष ने देखिए Video
