Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan ATS की Haryana में बड़ी कार्रवाई, सामने आया LIVE Video

आरोपी जोगेंद्र सिंह और परमजीत सिंह हाईटेक नकल गिरोह के सरगना हैं.. और इनपर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित था..

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 04, 2025

वीडियो राजस्थान में भर्ती परीक्षा घोटाले में फरार दो आरोपियों की लाइव गिरफ्तारी का है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan ATS की Haryana में बड़ी कार्रवाई, सामने आया LIVE Video

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

Weather Update : राजस्थान के 14 जिलों में 90 मिनट में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update Meteorological Department Yellow Alert in 90 minutes Rajasthan 14 districts Rain
जयपुर

Anta bypolls : चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक

Election Commission appoints observers for Rajasthan Baran Anta Assembly by-election
जयपुर

Ganja Smuggling: ओडिशा से राजस्थान तक पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर से मिली 1014 किलो की खेप

Photo: Official X handle of Jhunjhunu Police
जयपुर

World Animal Day: जानवरों में भी इंसानी बीमारियां! डायबिटीज से लेकर कैंसर तक होता इलाज

जयपुर

नकली नोटों का गढ़ बनता राजस्थान! दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर, RBI तक पहुंचे जाली नोट — त्योहारी सीजन में रहें सावधान, ऐसे करें करेंसी की पहचान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.