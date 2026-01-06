Rajasthan LDC भर्ती परीक्षा 2026 | 5-6 जुलाई को होगा Exam ! Rajasthan Staff Selection Board

Rajasthan में LDC भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। इसकी अर्थना आना अभी बाकी है। राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन मेजर जनरल(सेवानिवृत) आलोक राज ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 10 हजार पदों के लिए यह परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 8-10 दिन में इस परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाने की तैयारी है। 15 फरवरी से फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और क्या कुछ तैयारी बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर की है साथ ही कुछ अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी क्या कुछ जानकारी बोर्ड चेयरमैन ने दी देखिए ये रिपोर्ट